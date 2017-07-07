TMSF'nin Yeni Başkanı Muhiddin Gülal Oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yeni başkanı Muhiddin Gülal oldu.



TMSF Kurul üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, boş bulunan TMSF Kurulu üyeliğine atanan Gülal'ın başkan olarak görevlendirildiği de belirtildi.



Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.



Muhiddin Gülal, 1971'de Giresun'da doğdu. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminden mezun olan Gülal, iş hayatına 1997'de Sümerbank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başladı.



Daha sonra sırasıyla Etibank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş ve Anadolubank AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gülal, 2010 yılında TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı'nda Grup Başkanı olarak çalışmaya başladı.



2012'de aynı kurumda Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı'nda Grup Koordinatörü görevine getirilen Gülal, 2013 yılında ise TMSF Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığında daire başkanı oldu.



Daha sonra 2013'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kurul üyesi olan ve üyeliği halen devam eden Gülal, 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Denetim Komisyonu

Başkanlığı ve Encümen Üyeliği görevlerini de icra etti.



Evli olan Gülal, İngilizce ve Arapça biliyor.