TMSF'nin Yeni Başkanı Muhiddin Gülal Oldu

Bakanlar Kurulu'nun TMSF Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bakanlar Kurulu'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal'ın atanması ve başkan olarak görevlendirilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, boş bulunan TMSF Kurulu üyeliğine atanan Gülal'ın başkan olarak görevlendirildiği bildirildi. - İSTANBUL