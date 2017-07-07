TMSF'nin Yeni Başkanı Muhiddin Gülal Oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı ve Kurul başkanı olarak görevlendirildi.

BAKANLAR KURULUNCA KARARLAŞTIRILDI

Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

MUHİDDİN GÜLAL KİMDİR?

1971 yılı Alucra-Giresun doğumlu. 1989 yılında Giresun İmam Hatip Lisesi'nden, 1995 yılında ise Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlamayı müteakip, 19971999 yılları arasında Sümerbank A.Ş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yrd. Olarak 1999-2001 yılları arasında Etibank A.Ş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş olarak, 2001-2005 yılları arasında ise Anadolubank A.Ş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş olarak görev yaptı.

Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzmanlık belgesi bulunmaktadır. Çeşitli Finansal Dergilerde yayınlanmış makale ve yazıları mevcuttur. 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Sözcülüğü ve Denetim Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüş 2007 yılı Belediye Encümen Üyesi olarak görev yaptı. 1998-2004 yılı arasında Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu, 2002 yılılında Kurumun başkanlık görevini yürüttü.

879 ŞİRKET VAR

TMSF'ye devredilen veya fonun kayyum olarak atandığı şirket sayısı Mart sonu itibarıyla 879'a ulaşırken, şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 40 milyar TL oldu. Böylece TMSF aktifleri açısından Fortune 500'ün son yayımlanan listesine göre Türkiye'nin en büyük ikinci şirketi konumuna geldi.