TMSF, Naksan Plastik'in Yenibosna'daki taşınmazını satışa çıkardı
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TMSF, Naksan Plastik'in Yenibosna'daki taşınmazını satışa çıkardı

TMSF, Naksan Plastik'in Yenibosna'daki taşınmazını satışa çıkardı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yenibosna'daki taşınmazı ve muhdesatını 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yenibosna'daki taşınmazı ve muhdesatını 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Yenibosna'da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmaz ile muhdesatından oluşuyor.

Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 30 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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