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TMSF, Naksan Plastik'in ihale sürecini uzattı

TMSF, Naksan Plastik'in ihale sürecini uzattı
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale sürecini 4 Ocak 2022'ye öteledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale sürecini 4 Ocak 2022'ye öteledi.

TMSF'nin, daha önce 22 Aralık 2021 olarak duyurduğu Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine ilişkin süre uzatım ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlana göre, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerinden oluşan bütünlüğün ihalesi, 4 Ocak 2022 saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeli 1 milyar 179 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Bütçe uygulama sonuçları (1)

Bütçe uygulama sonuçları (1)

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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