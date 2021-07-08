Son dakika: TMSF Başkanlığına Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede

Son dakika haberleri: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı. Ayrıca, aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de TMSF üyeliğine ataması yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı