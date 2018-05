TMSF Kayyumluğunda Şirketler Yüzde 12 Büyüdü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğundaki şirketlerin yüzde 12 aktif büyüdüğünü bildirdi.

Gülal, Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yöneticilerinin tutuklanması sonrası kayyum atanan Boydak Holding'i ziyaret etti.

Fabrika gezisi ile başlayan ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Gülal, TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerle ilgili bilgi verdi.

Son 16 yılda banka krizinin yaşanmamasından dolayı rezervlerinin sürekli büyüdüğünü belirten Gülal, şunları kaydetti:

"Bizim şu an 34,7 milyar liralık rezervimiz var. Biz Avrupa'nın en kuvvetli mevduat sigortacılık kurumlarından biriyiz. TMSF olarak şimdiye kadar 23 milyar dolar tahsilat sağladık. Kurumumuz kayyumluğunda idare edilen şirketler var. FETÖ ile iltisakı tespit edilen kurumların 2 senedir yönetimi söz konusu. Elimizde an itibarıyla 960 şirketimiz var. Bu şirketlerin aktif olarak büyüklüğü 50,3 milyar lira seviyesinde. Ciro olarak 27,3 milyar lira seviyesinde, öz kaynak olarak 19,65 milyar lira seviyesinde. An itibarıyla şirketlerimizde 48 bin 535 kişi çalışıyor. Bu şirketlerdeki temel politikamızda irtifa kaybı istemiyoruz. Milli servet olarak görüyoruz. Bu şirketleri aldığımızda aktif olarak 44,8 milyar lira seviyesindeydi. Bugün 50,3 milyar lira seviyesine geldi. Bu şirketler TMSF kayyumluğunda yüzde 12 aktif olarak büyüdüler. Ciro olarak yüzde 11 seviyesinde büyüdü şirketler."

"Bank Asya'nın TMSF'ye olan borcunu ödeyeceğiz"

Boydak Holding'i 2017 yılında yüzde 30 büyüttüklerini vurgulayan Gülal, şirketlerde genel itibarıyla büyüme olduğunu söyledi.

Gülal, büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini beklediklerini anlattı.

TMSF'nin kayyum olarak atandığı MarkAntalya AVM'yi 1 milyar 278 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardıklarını aktaran Gülal, "Haziran başı itibarıyla ilana çıkmış olacağız. Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kadı Ahmetoğulları diye bir firmamız var ama bu alışveriş merkezi, Bank Asya'nın en büyük kredisinin teminatı. Oradan gelecek parayla Bank Asya'nın TMSF'ye borcunu ödeyeceğiz." dedi.

Seçim öncesi mağduriyetler giderilecek

"Bizi en çok yoran inşaat, ciddi mağdur olanlar var." diyen Gülal, şöyle konuştu:

"Bu mağduriyetleri ortadan nasıl kaldırırız diye çalışmalarımız var. A,B,C planlarımızı yaptık. Son aşamadayız. İnşallah seçim öncesinde bu mağduriyetleri gidermeyi planlıyoruz. Dumankaya ve Fi-Yapı'da, konsantrasyonumuz bunları çözmek. Seçim öncesi bu mağduriyetlerle ilgili adım atmış olacağız. Yurt dışı kaynaklı Alman tandanslı bir grup, bu inşaat şirketlerindeki tamamlanmamış inşaatları tamamlamayı taahhüt etti. Bizden de bir şey istiyorlar. Biz istediklerini onlara vereceğiz. Onlar da o işleri tamamlayıp mağduriyetleri giderecekler. Yarım kalan inşaatlarla ilgili anlaşmada son aşamadayız, 10 gün içinde aksiyon alacağız. Dumankaya'da yarım kalan 4 proje var, toplamda iki grupta 8 bin mağdur var, mağduriyeti gidermek için çalışmaların sonuna geldik. Yarım kalan bu inşaatlarla ilgili attığımız bu adımda sorun olursa B planımız da var. Dediğim gibi, her halükarda seçim öncesi aksiyon alacağız."