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TMSF, Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik'i satışa çıkardı

TMSF, Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik'i satışa çıkardı
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 47 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 47 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ ile Agas Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 47 milyon 400 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale, 12 Ocak 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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