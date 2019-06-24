TMSF ile Yaşar Grubu arasında uzlaşı sağlandı

TMSF'den "BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.

TMSF ile Yaşar Grubu arasında uzlaşı sağlandı

TMSF'den "BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24 Haziran'da giderilerek uzlaşma sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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