Haberler » Ekonomi » Haber

TMSF İki Televizyon Kanalını Satıyor

Kanaltürk TV ve Bugün TV, lisansları, teçhizatları ile birlikte satışa çıkarıldı.

TMSF İki Televizyon Kanalını Satıyor

Kanaltürk TV ve Bugün TV, lisansları, teçhizatları ile birlikte satışa çıkarıldı.

Kaynak: Dunya.com