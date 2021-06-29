TMSF iki şirketi 325 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı

TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i 325 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i 325 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmelerini satışa çıkardı. TMSF'nin internet sitesinde yer alan ihale bilgilerine göre Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 325 milyon TL olarak belirlendi.

İhale 28 Temmuz 2021 tarihi saat 14: 30'da fonun İstanbul Esentepe adresinde yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı