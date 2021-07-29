TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin...

TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.