TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin...
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TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin...

TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin...
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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TMSF, dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335,5 milyon TL ile muhammen bedelin... - Haberler Ekonomi
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