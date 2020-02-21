TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı

21.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:02

Son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor.