TMSF'den stratejik satış

16.09.2019 15:16

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ'nin Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldığını duyurdu.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknolojik sızma operasyonlarında kullandığı yazılım firması MİLSOFT Yazılım ve Teknolojileri AŞ, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.

Kasım 2016'dan bu yana FETÖ aidiyeti ve iltisakı münasebetiyle TMSF kayyumluğunda yönetilen MİLSOFT firması, bilgi gizliliği ve teknoloji açısından en üst düzeyde güvenli hale getirilirken, ticari ve Ar-Ge alanında da üretimini sürdürdü.

Yerli ve milli savunma sanayisi açısından son derece stratejik öneme sahip olan şirketin TMSF kayyumluğu altındaki yüzde 50 hissesi, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ'ye satıldı.

MİLSOFT, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar ve istihbarat (C4I) teknolojileri, ISR ve görüntü kıymetlendirme sistemleri, elektronik harp, gömülü yazılımlar, bilgi teknolojileri, siber güvenlik, eğitim ve simülasyon alanlarında özgün çözümler üretiyor.

Kaynak: AA