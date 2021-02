TMSF'den "Erciyes Anadolu Holding 2020 yılı" değerlendirmesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF bünyesindeki şirketlerin olası satışına ilişkin, "Bu şirketlerin satışıyla alakalı hukuki süreç şöyle; eğer şirketlerin ekonomik devamında bir tehlike söz konusuysa şirketlerin satışı gündeme gelebilir. Ama Erciyes Anadolu Holding üzerinde konuşuyorum bu şirkette sürekli artan bir karlılık olması nedeniyle şu an Erciyes Anadolu Holding'in satışı mümkün değil. Hukuki süreçlerin tamamlanması halinde gündeme gelebilir." dedi.

TMSF tarafından İstanbul'da bir otelde TMSF yönetiminde olan Erciyes Anadolu Holding 2020 yılı değerlendirmesi basın toplantısı düzenlendi.

Gülal, toplantıda yaptığı konuşmada, TMSF'nin aslında bir mevduat sigortacılığı kurumu olduğunu ve mevduat sigorta rezervinin Ocak 2021 itibarıyla 64,1 milyar TL'ye ulaştığını dile getirdi.

Rezervin riski karşılama oranın şu an itibarıyla 7,4 seviyesinde olduğunu kaydeden Gülal, "Bu rasyoya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü kabul edilebilir oran yüzde 3, bugün Avrupa'da birçok ülkenin rasyosu yüzde 1'in altında ama ABD'de bu rasyo 1,4 seviyesindedir. ve bu rasyoyla ve sahip olduğumuz rezerv büyüklüğüyle diyoruz ki TMSF Avrupa'nın hatta dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden birisi"

Türkiye'de 18 yıldır sürdürülen gerek ekonomik gerek siyasi istikrar sayesinde bu süreçte bir bankacılık krizi yaşanmamış olmasının rezervlerini sürekli artırmalarına olanak sağladığını dile getiren Gülal, "Biz bu süreçte sadece Bank Asya ile alakalı bir ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldık, 967 milyon TL Bank Asya'nın sigorta limiti kapsamındaki mevduatlarını ödedik ve bu süreçte Bank Asya bu 967 milyon TL'nin tamını bize geri ödedi. Dolayısıyla rezervinizde bir azalma söz konusu olmadı. Biz gerek rasyomuzla, gerek rezerv büyüklüğümüzle ülkemiz finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden birisiyiz." diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şahıslara ait bir kısım varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildiğini anımsatan Gülal, "Ve bu manada TMSF aslında bir eksen kayması yaşadı. Şu an itibarıyla elimizde TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 70,4 milyar TL seviyesine ulaştı, öz kaynak büyüklükleri 29,1 milyar TL seviyesine ulaştı an itibarıyla da çalışan sayımız 40 bin 61'dir." bilgilerini paylaştı.

"Bu şirketler bugün itibarıyla dünden daha kuvvetlidir"

Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz devraldığımız andan itibaren dedik ki bu şirketler bize milletimizin emaneti, bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak. Bu şirketler istihdam üretmeye katma değer üretmeye devam edecekler. Bu manada 42,5 milyar TL öz kaynak büyüklüğüyle devraldığımız bu şirketler aktif olarak 70,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Bu şirketler ortalama aktif olarak yüzde 65 seviyesinde büyüdüler. Bu şirketler bugün itibarıyla dünden daha kuvvetlidir."

TMSF yönetiminde bulunan Koza Altın'ın, kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13'üncüsü olduğunu anımsatan Gülal, "Koza Altın'ı devraldığımızda 5,2 milyar TL olan aktif büyüklüğü, bugün itibarıyla 12,5 milyar TL seviyesine geldi. Bu şirket TMSF kayyumluğu döneminde yüzde 135 aktif olarak büyüdü." dedi.

"Erciyes Anadolu Holding, 2020 yılını yüzde 22 büyümeyle kapattı"

Erciyes Anadolu Holding'in salgının tüm olumsuz şartlarına rağmen 2020 yılını yüzde 22 büyümeyle kapattığını belirten Gülal, şunları kaydetti:

"Devraldığımızda 8,4 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olan Erciyes Anadolu Holding, şu an itibarıyla 16 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı ve buradaki aktif olarak büyüme oranımız yüzde 89 oldu. Yine öz kaynak açısından 6,4 milyar TL seviyesinde devraldığımız holdingimiz, şu an itibarıyla 11 milyar TL öz kaynağa ulaştı. Burada da hemen hemen yüzde 69 seviyesinde bir öz kaynak büyümesi yakaladık. ve yine devir tarihinde 5,1 milyar TL olan ciromuz, şu an itibarıyla 13,6 milyar TL olarak kapattık ve burada da devraldığımızdan bu yana bu holding cirosal olarak yüzde 167 seviyesinde büyüdü."

Gülal, Erciyes Anadolu Holding'in özellikle enerji alanında yaptığı yatırımlarla da Türkiye'nin önemli enerji aktörleri arasına girdiğine dikkati çekti.

TMSF bünyesindeki şirketlerin olası satışı konusu

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, konuşmasın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının TMSF bünyesindeki şirketlerin olası satışına ilişkin bir soruyu cevaplayan Gülal, şunları kaydetti:

"Bu şirketlerin satışıyla alakalı hukuki süreç şöyle; eğer şirketlerin ekonomik devamında bir tehlike söz konusuysa şirketlerin satışı gündeme gelebilir. Ama Erciyes Anadolu Holding üzerinde konuşuyorum bu şirkette sürekli artan bir karlılık olması nedeniyle şu an Erciyes Anadolu Holding'in satışı mümkün değil. Hukuki süreçlerin tamamlanması halinde gündeme gelebilir. Yani hukuki süreçler tamamlanmadan kar elde eden şirketlerimizin satışı hukuki olarak mümkün değil. Biz holdingdeki bölünmeyi satışa hazırlık olarak yapmadık. İdari olarak bu şirketini bu holding böyle bir yapılanmaya ihtiyacı vardı.

Çok karışık bir üretim ve satış fonksiyonu vardı bu şirketin. Tek fabrika 3 markaya üretim yapıyordu. Bunu ayrıştırmak için Bellona, İstikbal ve Mondi'yi ayrı ayrı üretim ve ayrı pazarlama kurma suretiyle bunları ayrıştırdık. Bunları satışa hazırlık olarak yorumlamanızı çok doğru bulmam, idari olarak böyle bir duruma ihtiyaç vardı."

Gülal, "Bu holdingde ve TMSF kayyumunda yönetilen diğer şirketlerde de küçük hissedarlar var. Ama hukuki olarak eski sahiplerine bir kar dağıtımı yapmak söz konusu olamayacağı için terör aidiyeti ve iltisaklı olmayan küçük hissedarlar bu süreçten zarar gördüler kabul ediyoruz. Bununla alakalı bir yasa çalışması hazırlığımız var. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu yasal hale getirip bu mağduriyetleri gidermek istiyoruz." diye konuştu.

"Net karımız 2020 yılında 1 milyar 636 milyon TL'ye yükseldi"

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Baki Ertekin ise Holding'in faaliyetlerine ve gelişime ilişkin bir sunum yaptı.

Ertekin, Holding'in 2019 yılında 999 milyon TL olan toplam net karının 2020 yılında 1 milyar 636 milyon TL'ye yükseldiğini, bu dönemde toplam çalışan sayısının da 12 bin 150'den 12 bin 698'e yükseltildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak