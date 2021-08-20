TMSF'den AFAD'a 10 milyon TL destek
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TMSF'den AFAD'a 10 milyon TL destek

TMSF'den AFAD'a 10 milyon TL destek
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yönetimindeki şirketlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yürütülen "Ben de Varım" yardım kampanyasına 10 milyon TL destekte bulunacağı bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yönetimindeki şirketlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yürütülen "Ben de Varım" yardım kampanyasına 10 milyon TL destekte bulunacağı bildirildi.

TMSF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve yönetimindeki şirketlerin, orman yangınları ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca yürütülen "Ben de Varım" yardım kampanyasına 10 milyon TL destekte bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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TMSF'den AFAD'a 10 milyon TL destek - Haberler Ekonomi
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