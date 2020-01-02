TMSF'den açıklaması uçak açıklaması
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TMSF'den açıklaması uçak açıklaması

TMSF, "Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

02.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:41
TMSF'den açıklaması uçak açıklaması
TMSF, " CEO  Carlos Ghosn'un, 'dan 'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet sitelerinde çıkan 'Japon CEO  Carlos Ghosn'un, İstanbul'dan Beyrut'a götüren özel jetin Rıza Zarrab'a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab'a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. " denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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