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TMSF'den 2 ticari ve iktisadi bütünlük satışı

TMSF'den 2 ticari ve iktisadi bütünlük satışı
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de iki satış ilanı yer aldı.

Buna göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ kapsamında oluşturulan Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 39 milyon 650 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 5 Ocak 2022 saat 14.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer satış ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Şanlıurfa Ufuk Boru Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 24 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 5 Ocak 2022 saat 11.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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