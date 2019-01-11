TMSF'de Görev Değişimi

TMSF Kurul üyeliklerine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş atandılar.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) görev değişikliği yapıldı. Yapılan kurum açıklamasına göre Fon kurul üyesi olarak görev yapan Hamit Sarı ve Yılmaz Şener 4 yıllık süreleri dolması nedeniyle görevden ayrıldı. TMSF Kurul üyeliklerine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Fatih Sultan Mehmet Yıldırım ve Fatin Rüştü Karakaş atandılar. Yıldırım ve Karakaş Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederek göreve başladılar. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Karakaş ve Yıldırım ile bir süre görüşerek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Açıklamada TMSF Başkanı Muhittin Gülal'in, daha sonra Fon kurulunu toplayarak eski ve yeni üyelerle ilk toplantısını gerçekleştirdiği kaydedilirken, söz konusu toplantıya, ikinci başkan Ali Altıntaş'ın yanısıra, Yılmaz Şener, Hamit Sarı, Halil İbrahim Akyıldız, Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım'ın katıldığı bildirildi.

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

1968 yılında Rize'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Karakaş, İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi aldı. 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi. 2013 Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yapmış ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Bir süre BDDK'da kurul üyeliği yaptı. 9 Ocak 2019 tarih itibariyle TMSF kurul üyeliğine atandı.

Fatih Sultan Mehmet Yıldırım kimdir?

1967 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Yıldırım, Yüksek Lisansını İ.Ü İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ana Blim Dalında yaptı. Mesleki hayatına 1993 yılında Bağcılar Belediyesi'nde Müfettiş Yardımcılığı görevi ile başladı. Daha sonra Beyoğlu Belediyesi, Teftiş Kurulu müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Hukuk işleri Müdürü, İç Denetçi, Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürü olarak görev yaptı. Yıldırım, TMSF'de 14 Şubat 2018 tarihinde İştirakler ve Gayri Menkuller Daire Başkanı olarak göreve başlamıştır. 9 Ocak 2019 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TMSF Fon Kurulu üyeliğine atandı. İyi derecede İngilizce bilen Yıldırım evli 3 çocuk babasıdır. - İSTANBUL

Kaynak: İHA