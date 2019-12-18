: TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü"

18.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:56

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumundaki şirketlerin aktif olarak yüzde 39, öz kaynak olarak da yüzde 31 büyüdüğünü belirterek, "Bu şirketlere 'milletin emaneti' gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz." dedi.

Gülal, yönetimi TMSF'de bulunan Aker Grubunun bir alışveriş merkezindeki 39'uncu mağazasının açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra FETÖ ile iltisakı tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumuna verildiğini ve bugün itibarıyla TMSF kayyumunda yönetilen 830 şirketin bulunduğunu söyledi.

Bu şirketlerin öz kaynak büyüklüğünün 23 milyar 600 milyon, aktif büyüklüğünün 56 milyar 900 milyon seviyesinde olduğunu dile getiren Muhiddin Gülal, istihdam sayısının da 41 bin 267 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Şirketleri devralırken temel politikalarının "Bu yapıya aidiyeti ve iltisakı olan kim varsa, hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılsın ama şirketleri cezalandıramayız." olduğunu ifade eden Gülal, "Şirketler milli servet, şirketler katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam edecek. Geldiğimiz noktada şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdüler. Öz kaynak olarak da yüzde 31 oranında büyüdüler. Bu şirketlere 'milletin emaneti' gözüyle bakıyoruz ve bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz." diye konuştu.

"Aker, TMSF kayyumunda istihdam yaratmaya devam ediyor"

Antalya'da 39'uncu mağazasını açtıkları Aker'in kadın giyim sektörünün önemli bir aktörü olduğunu anlatan TMSF Başkanı Gülal, markanın yaklaşık 3 yıldır TMSF kayyumu ile yönetildiğini kaydetti.

Mağazayı, yine TMSF tarafından yönetilen bir alışveriş merkezinde açtıklarını aktaran Gülal, şunları söyledi:

"Devraldığımızda 106 milyon lira öz kaynağı olan Aker'i 126 milyon öz kaynağa ulaştırdık. Yani, firmanın öz kaynağı yüzde 20 büyüdü. Yine, devraldığımızda 179 milyon olan cirosu, inşallah bu yıl 239 milyon lira ciro ile kapatacak. Burada yüzde 30'luk bir artış olacak. Devraldığımızda 581 kişi olan istihdam sayısı bugün 680 seviyesinde. İnşallah önümüzdeki dönem de mağaza sayımızı 45'e yükseltmeyi düşünüyoruz. Aker, TMSF kayyumunda istihdam yaratmaya devam ediyor."

Muhiddin Gülal, Aker'i bir eşarp markası olarak değil, kadın giyiminin lokomotifi bir firma haline getirmek istediklerini belirterek, ileriki dönemde de genç jenerasyona hitap eden kreasyonlar yaparak Aker'i büyüteceklerini ifade etti.

Gülal, açılışa katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile mağazayı gezerek, mağaza hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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