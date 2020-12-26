TMSF Başkanı Gülal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Gülal, seçimini Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından ilk namazı gösteren "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Gülal, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu