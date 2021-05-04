TMOK, Türker Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 78 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), 78 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

TMOK'tan yapılan açıklamada, Türker Arslan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Türk sporuna sporcu, hakem ve yönetici olarak ömrünü adayan, TMOK Başkan Vekili ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) Başkanı Türker Arslan'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki