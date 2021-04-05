TMOK Olağan Genel Kurulu yarın toplanacak
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurulu yarın İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurulu yarın İstanbul'da yapılacak.
30 Mart Salı günü yapılması planlan fakat yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yarına ertelenen kurul, çoğunluğa bakılmaksızın Ataköy Olimpiyatevi'nde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
Mevcut başkan Prof. Dr. Uğur Erdener, seçime tek aday olarak girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük