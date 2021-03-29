TMOK Olağan Genel Kurulu yarın toplanacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması durumunda yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Seçimli Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması durumunda yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TMOK'un internet sitesinde yer alan açıklamada, ilk toplantının yarın saat 10.30'da Olimpiyatevi'nde yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 6 Nisan Salı günü aynı yer ve saatte düzenleneceği belirtildi.

Mevcut başkan Prof. Dr. Uğur Erdener'in yeni dönem için başkan adaylığı başvurusunu 24 Mart'ta yaptığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüzüğümüzce ilan edilen ve seçim tarihinden en geç 5 gün önce olarak belirlenen süre içerisinde, genel sekreterliğimize başka bir başvuru yapılmamıştır. Prof. Dr. Uğur Erdener tarafından teslim edilen listelerde yer alan kişilerle ilgili yapılan incelemelerde, TMOK Tüzüğü'ne aykırı bir işlem görülmemiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar