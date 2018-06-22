Tmok ile Olimpik Gün Heyecanı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Olimpik Gün, Ankara ve Gaziantep'te öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

TMOK tarafından yapılan açıklamaya göre genç nesillere ileriye dönük spor alışkanlığı kazandırmak ve olimpik değerlerle bütünleşen bir toplum yaratma amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan Olimpik Gün, bu yıl Ankara ve Gaziantep'te yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.



Gaziantep Erikçe Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe olimpiyat organizasyonlarında yer alan sporculardan Nevriye Yılmaz, İlke Özyüksel, Fatih Cengiz, Eren Akkurt, Sibel Güngör, Yücel Sezer, Halit Can Başkaya, Zeynep Yılmaz, Ahmet Bozdemir ve Mahmut Boztepe katıldı.

Etkinlikte katılımcılar basketbol, okçuluk, dart, bisiklet, bocce, ip merdiveni, tırmanma duvarı ve birçok eğlenceli atletizm oyunları oynadı.

TMOK'un kentte yürüttüğü Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi'nde spor eğitimi alan ve yarısı Suriyeli mülteci çocuklardan oluşan yaklaşık 350 çocuk da etkinlikte yer aldı.

TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Bilal Porsun, Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinlik konusunda, "Olimpik Gün etkinliği en çok verim aldığımıza inandığımız çalışmalarımız arasında yer alıyor. Tüm dünyada gerçekleştirilen organizasyonu, ülkemiz çocuk ve gençleri ile büyük bir keyif ve coşku içinde kutladığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Olimpik Gün etkinliği ise Atatürk Lisesi'nde gerçekleştirildi. Gençler sporun faydaları, düzenli beslenme, disiplinli çalışma ve çevreye duyarlı olma konularındaki sunumun ardından antrenörler eşliğinde spor aktiviteleriyle eğlenceli vakit geçirdiler.