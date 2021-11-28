TMOK Başkanı Uğur Erdener yeniden ASOIF asbaşkanlığına seçildi - Haberler Spor
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TMOK Başkanı Uğur Erdener yeniden ASOIF asbaşkanlığına seçildi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
TMOK Başkanı Uğur Erdener yeniden ASOIF asbaşkanlığına seçildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliğinin (ASOIF) asbaşkanlık görevine yeniden seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliğinin (ASOIF) asbaşkanlık görevine yeniden seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Başkanı Erdener, ASOIF'in son konsey toplantısında yeniden ASOIF Asbaşkanlığına getirldi. 2014'ten bugüne ASOIF Konseyinde üye ve 2017'den beri de asbaşkan olarak görev yapan Prof. Dr. Uğur Erdener, bu görevini 2021-2025 döneminde de devam ettirecek.

Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Başkanlığı ve ASOIF Asbaşkanlığı görevlerinin yanı sıra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve IOC Tıp ve Bilim Komisyonu Başkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ve Uluslararası Doping Kontrolü Kuruluşu (ITA) Yönetim Kurulu Üyesi gibi çok sayıda önemli pozisyonda dünya sporuna katkı veriyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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