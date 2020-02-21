21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak.

İzmir Spor Konferansları başlığı altındaki ilk etkinlik 28 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Erdener'in katılımıyla yapılacak.

"35 soru, 35 yanıt" formatta gerçekleşecek konferansta Erdener, "Spor yöneticiliğinde kariyer planlaması, sporun değeri ve hayatımızdaki önemi" başlıklı bir konuşma yapacak.

Kaynak: AA