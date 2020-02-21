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TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak.

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20
TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir'de konferansa katılacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı , 'de konferansa katılacak.

İzmir Konferansları başlığı altındaki ilk etkinlik Cuma günü saat 14.30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Erdener'in katılımıyla yapılacak.

"35 soru, 35 yanıt" formatta gerçekleşecek konferansta Erdener, "Spor yöneticiliğinde kariyer planlaması, sporun değeri ve hayatımızdaki önemi" başlıklı bir konuşma yapacak.

Kaynak: AA
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