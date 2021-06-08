TMOK Başkanı Uğur Erdener, ASOIF Yönetim Kuruluna yeniden seçildi
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TMOK Başkanı Uğur Erdener, ASOIF Yönetim Kuruluna yeniden seçildi

TMOK Başkanı Uğur Erdener, ASOIF Yönetim Kuruluna yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliği (ASOIF) Yönetim Kuruluna dört yıllığına yeniden seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliği (ASOIF) Yönetim Kuruluna dört yıllığına yeniden seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamada, ASOIF Genel Kurulunun bugün çevrim içi gerçekleştirildiği belirtilerek, "TMOK Başkanı ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, ASOIF Yönetim Kuruluna dört yıl süreyle yeniden seçildi." denildi.

ASOIF'te 2014'ten bu yana görev alan Erdener, 2017'den itibaren asbaşkanlık yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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TMOK Başkanı Uğur Erdener, ASOIF Yönetim Kuruluna yeniden seçildi - Haberler Spor
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