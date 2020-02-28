TMOK Başkanı Erdener'den Tokyo Olimpiyatları açıklaması Açıklaması

28.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:40

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ertelemenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Uğur Erdener, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) düzenlenen "İzmir Spor Konferansları" adlı programa konuşmacı olarak katıldı.



Son dönemde kendisine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olimpiyat oyunlarına olası etkilerine yönelik sorular yöneltildiğini vurgulayan Erdener, "Ertelenebileceğini söyleyenler var. Şu an itibarıyla 2020 Olimpiyatları Tokyo'da 24 Temmuz'da başlayacak. Süreç takip ediliyor. Bu salgın ilanihaye gitmeyecektir. Geçmişteki tüm salgınlar gibi pik yapıp, düşecektir. Bu daha çok kış virüsüyle oluşan bir enfeksiyon. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda koronavirüs nedeniyle erteleme söz konusu değil." diye konuştu.

Türkiye'nin olimpiyat oyunları adaylığı

Erdener, kamuoyunda Türkiye'nin olimpiyatlara ev sahipliği yapması konusunun da gündeme geldiğini belirtti.

Türkiye'nin 2020 olimpiyatlarına aday olduğunu hatırlatan Erdener, şunları kaydetti:

"Çok üst düzey ekiple, iyi planlanmış bir çalışma yapıldı. Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu jeopolitik durum nedeniyle son anda şartlar İstanbul'un aleyhine döndü. İstanbul konuyu ciddi bir aşamaya getirmişti. Şimdiki şartlara baktığımızda 2024 Paris, 2028 Los Angeles olimpiyatlara ev sahipliği yapacak, bu belli. Artık 2030'dan sonrasına bakmak lazım. Bunun için yerel yönetimlerin de çalışması lazım ve ayrıca spor altyapınız da çok önemli."

Erdener, olimpiyat düzenleme konusunda bir başka önemli faktörün de bütçe olduğunu dile getirdi.

Uluslararası organizasyonlarda başarının, uzun soluklu mücadeleye bağlı olduğunu anlatan Erdener, "(Türk pasaportuyla sporcu olarak başarılı olamazsın) söylemi yanlış. Uluslararası sporda kimse sizi elinizden tutup bir yere getirmez." ifadelerini kullandı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, konuşmasının sonunda genç sporcuların sorularını cevaplandırdı.

Kaynak: AA