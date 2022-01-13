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TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme süreci başladı

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri için aday önerme süreci başladı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) fair play bilincinin ülke genelinde yaygınlaşması için her yıl düzenlediği "Türkiye Fair Play Ödülleri"ne 2021 için aday gösterim süreci başladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) fair play bilincinin ülke genelinde yaygınlaşması için her yıl düzenlediği "Türkiye Fair Play Ödülleri"ne 2021 için aday gösterim süreci başladı.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, aday göstermek istenilen kişi veya kuruluşlarla ilgili olayın ya da davranışın 2021 yılı içerisinde gerçekleşmiş olması, adaylık gerekçesi ile açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgelerin aday formuna eklenmesi gerekiyor.

Sportif davranış, sportif kariyer ve sportif tanıtım dallarında verilecek ödüllere aday göstermek için başvuru tarihi 28 Şubat Pazartesi akşamı son bulacak.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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