TMO, Vezirköprü'de buğday alımına başladı

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) iş birliğinde ilçede açılan TMO ofisi buğday alımına başladı.

KARADENİZBİRLİK kooperatifine ait depolarda yapılan alımlarda TMO personeli hazırlıklarını tamamladı.

Randevu sistemiyle alım yapılan buğdaylarda fiyatlar ise beyaz ve kırmızı sert buğdaylarda tavan fiyat tonda bin 400 lira olarak açıklanırken, diğer beyaz ve kırmızı buğdaylara tonda bin 325 lira tavan fiyat verilecek.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, alım ofisinin hasat dönemiyle birlikte açılmasının üreticinin mağduriyetini ortadan kaldırdığını belirterek, "İlçemizde Havza TMO Ajans amirliğine çok uzak köyler var. Hem uzaktaki üreticimiz hem de Vezirköprü'ye yakın bölgelerdeki üreticilerimiz kolaylıkla buğdaylarını teslim edebilecek." dedi.

Randevuların "randevu.tmo.gov.tr/tmoHars/" internet adresinden alınabileceğini bildiren Kaya, "Randevu almakta zorlanan çiftçilerimize odamızda yardımcı olunacaktır. Çiftçimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA