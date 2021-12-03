TMO TAŞRA BİRİMLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Kurumumuz Taşra Birimleri Koordinasyon toplantısı 03 Aralık 2021'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda Ülkemiz gündeminde olan Toprak Mahsulleri Ofisinin Un Regülasyon Çalışması değerlendirildi.

Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Genel Müdürümüz GÜLDAL, yoğun tempolu bir dönemden geçtiğimizi hatırlatarak "Üzerimizdeki sorumluluğun çok fazla olduğu bu dönemde, Taşra Birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak Un Regülasyon Çalışmamızın amacına ulaşmasını istiyoruz. Siz değerli arkadaşlarımdan anlık veriler alıyorum. Ancak birlikte bir değerlendirme yaparak çalışmalarımızı bir üst noktaya taşıma niyetindeyiz" dedi.

Toplantıda Taşra Birim Amirleri de kendi bölgelerindeki Un Regülasyon Çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Başmüdür ve şube müdürlerimiz illerinde, Ticaret ve Tarım İl Müdürleriyle birlikte bizzat sahaya inerek incelemelerde bulunduklarını ve gerekli müdahaleleri anında yaptıklarını anlattılar. Taahhütte bulunarak Kurumumuzdan un alan firmaların taahhütlerine uyup uymadıklarının sıklıkla denetlendiğini belirten Taşra Müdürlerimiz ayrıca üreticilerin talep ve beklentilerini de Genel Müdürümüze ilettiler.

Toprak Mahsulleri Ofisinin ciddi bir regülasyon yaparak piyasayı denge tuttuğunun bir kez daha altını çizen Genel Müdürümüz: "Yerinde denetimler yaparak, sektör paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışarak ve ilgililere doğru bilgi akışı sağlayarak bu süreci yürütmeye devam edeceğiz. TMO olarak sahadayız. Un regülasyonumuzun her aşamasını tek tek kontrol ediyoruz. En küçük açığa meydan bırakmadık/bırakmayacağız. Milletimiz için devletimizin yaptığı bu fedakarlığı en iyi şekilde uygulayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.

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