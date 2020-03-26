TMO: "Stoklarımızda yeterli miktarda çeltik ve pirinç var" Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pirinçte yaşanan spekülasyonlara ilişkin, stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulunduğunu açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pirinçte yaşanan spekülasyonlara ilişkin, stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulunduğunu açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili TMO, piyasa düzenleme görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek, istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulunduğunu açıkladı. TMO, 2019-2020 döneminde yurt içinde gerçekleştirdiği çeltik alımlarına ilave olarak stoklarını takviye etmek amacıyla çeltik ve pirinç ithalat bağlantıları da gerçekleştirdi. Piyasalarda sektörün hammadde tedarikinde sürekliliği sağlamak, arz sıkıntısına ve fiyat artışlarına meydan vermeden piyasa istikrarını korumak amacıyla TMO, "Gıda perakendecilerine yönelik 2020 Ocak ayında başlanılan pirinç satışlarına önümüzdeki aylarda da devam edilecek, ayrıca Nisan ayından itibaren çeltik satışına da başlanacaktır" açıklamasını yaptı.

TMO stoklarında yer alan pirinçler toptan satışların yanı sıra halkın uygun fiyatla pirinç tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılıyor. TMO iş yerlerine ulaşım imkanı olmayan tüketiciler ise https://www.epttavm.com online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebiliyor. TMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte ve politikalar geliştirmekte olup, gerektiğinde piyasa istikrarının sağlanması ve yurt içi arzın artırılmasına yönelik ilave tedbirler alınabilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA