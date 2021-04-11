TMO, Polatlı'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak soğanın alımına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye'nin soğan deposu konumundaki Polatlı ilçesinde üreticilerden ilk soğan alımını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye'nin soğan deposu konumundaki Polatlı ilçesinde üreticilerden ilk soğan alımını gerçekleştirdi.

Avdanlı Mahallesi'ndeki üreticilerden alınan soğan, ambardan kamyonlara yüklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla üreticilerden dün Nevşehir'de patates, bugün de Polatlı'da soğan alımına başladıklarını, toplanan ürünlerin ramazanda valilikler eliyle tüm Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüketimin düşmesi nedeniyle üreticilerin depolarında kalan soğan ve patatesin değerlendirileceğini dile getiren Hasdemir, şöyle devam etti:

"Devletimiz eken çiftçimizin yanındadır. Tohumu toprakla buluşturan çiftçimizin ektiği bu ürünleri, TMO ve Bakanlığımızın koordinasyonunda vatandaşlarımızla buluşturan bir uygulama başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat hemen 24 saat içinde sahada karşılık bulmuştur. Şu an depolarda bulunan ürünler kamyonlara yüklenmeye ve 81 ilimizde vatandaşlarımıza ulaştırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir taraftan vatandaşımızın ürettiği ürünler değer bulurken diğer taraftan mübarek ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ürünler ulaştırılarak önemli bir çalışma yürütülmektedir. Bakanlığımız ve devletimiz üreten çiftçinin yanındadır."

TMO Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan ise üreticilerden alınan soğan ve patatesin ramazan boyunca 81 ilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını dile getirdi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da üreticinin elinde ne kadar soğan varsa TMO tarafından alınacağını ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirterek, "Çiftçimiz ekmeye devam etsin. Bakanlığımız her zaman çiftçimizin yanında yer almaya devam edecektir." dedi.

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, Polatlı Soğan Üreticileri Birliği Başkanı İlhami Teke ve üreticiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ilgilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna