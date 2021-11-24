TMO: Piyasaya un arzında endişeye gerek yok

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) ürün temininin kesintisiz devam ettiği ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığı bildirildi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmelerin yakından takip edilerek, gereken tedbirlerin hayata geçirildiği bildirildi. Artan ham madde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerinin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere 'Yem Regülasyon Çalışması' başlatıldığı belirtilerek, "TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur. Bu süre zarfında satışa açtığımız 2,6 milyon ton hububat ile yem sektörü ile iştigal eden üreticilerimizin üzerinde oluşacak 2 milyar TL ilave yükün önüne geçilmiştir. Eylül ayı itibarıyla uygulamaya koyduğumuz bir diğer önemli politika 'Un Regülasyon Çalışması'dır. Geçtiğimiz yıl da başarı ile uyguladığımız bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin ham maddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır" denildi.

"Çalışma kapsamında satışa açtığımız ekmeklik buğdaylar, satışlarımıza başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmekte olup, kuruluşumuz satışlarına başvuran 380'in üzerindeki un fabrikasının taahhüt ettiği fiyatların tamamı peşin, çuval başına 185-200 TL/çuval arasında seyretmekte olup, un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satış faturalarını kuruluşumuza ibraz etmektedir. TMO, 5 aylık kısa bir sürede 4 milyon tona yakın hububatı piyasaya arz etmiş olup, stoklarını takviyeye ve satışlarına tüm hızıyla devam etmektedir. TMO olarak un sanayimiz ile iş birliği içinde çalıştığımızı ve silolarımızdan çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaları yakın takipte olacağımızı, ürün temininin kesintisiz devam ettiğini ve piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığının altını bir kez daha çizmek isteriz. Piyasalar TMO tarafından anlık olarak takip edilmekte olup, gerekmesi durumunda ilave tedbirler de alınabilecektir. Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberler e itibar edilmemesini rica ederiz."

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Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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