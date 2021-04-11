TMO Patates alımlarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMO Patates alımlarına başladı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Güncel

TMO Patates alımlarına başladı Niğde'de 30 tır patates TMO merkezlerine yönlendiriliyor Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla suratla başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı
Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı

TMO Patates alımlarına başladı

Niğde'de 30 tır patates TMO merkezlerine yönlendiriliyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla suratla başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık"

NİĞDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, patates, kuru soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması, Türkiye'nin patates üretim merkezleri Niğde'de üreticileri mutlu etti.

Cumhurbaşkanının açıklamasıyla harekete geçen Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ekipleri, patatesleri inceleyerek sevkiyatlara başladı. Günlük 30 tıra yakın sevkiyatın olduğu Niğde'de üreticileri depolarında kalacak olan patateslerin gitmesiyle sevinç yaşıyorlar.

Niğde ve Nevşehir'de sevkiyatlar başladı

Niğde'de patates alımlarını koordine eden Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Özellikle salgın döneminde tüketim daralması yaşanan ürünlerinin başında patates ve soğan geliyor. Haliyle yeni hasat döneminin yaklaşmasıyla beraber 2020 yılı sonbaharında depolanmış olan bu ürünlerin bir şekilde tüketilmesi ve israf olmaması gerekiyor. Çünkü milli bir servet bu ürünlerimiz. Haliyle üreticilerimizin elinde kalan ürünlerin değerlenmesi yeni sezonda yeni ürünleri üretmek için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla suratla başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık" dedi.

Salgın olmasaydı patates tüketilebilecek miktardaydı

Genel Müdür Güldal, "Milli bir servettir. Salgın dönemi olmasaydı ekonomi ve pazarlama içerisinde tüketilebilecek miktarda ürünlerdir. Ancak böyle bir durum olunca devletimiz böyle bir talimat verildi, üreticilerimizin mağduriyetleri önlenmiş oldu. Malum Mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Özellikle ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız için mutfaklarına ücretsiz olarak nakledilmesi için sofralarına katkı olacak. 81 ilimiz üretici birlikleri, tarım müdürlükleri ve TMO ile il ve ilçelerde hazırlıklar sürdürüyor. Kamyonlara yüklenerek illere gönderilecek" diye konuştu.

Patatesler depoda kalacaktı

Üretici Necdet Ünal ise, " Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Patateslerimiz depoda kalacaktı gitmeye başladı. Buradan gidecek patateslerimiz de ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı için de çok mutluyuz" diye konuştu.

TMO Patates alımlarına başladı
TMO Patates alımlarına başladı
TMO Patates alımlarına başladı
TMO Patates alımlarına başladı
TMO Patates alımlarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Ajda Pekkan Hande Ataizi Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Mesut Özil Ryan Babel Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TMO Patates alımlarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:01:39. #1.15#
title