Tmo, Ordu'da Fındık Alımını Tamamladı

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Ordu'da fındık alımlarını tamamladığını söyledi.

Akarsu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda Ordu'da fındık alımına başlayan TMO'nun, 29 Aralık itibarıyla geçici fındık alım merkezini kapattığını belirtti.

TMO'nun Ordu'da yaklaşık iki ay boyunca fındık alımı gerçekleştirdiğini ifade eden Akarsu, fındık alımıyla serbest piyasada fiyatların arttığını kaydetti.

Ofisin Ordu'da kaç ton fındık alımı yaptığı yönünde kendilerine henüz bir açıklama olmadığını aktaran Akarsu, zor gününde üreticilerin yanında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TMO yetkililerine teşekkür etti.

Akarsu, yeni sezonda TMO'ya ihtiyaç olup olmayacağını ise sürecin belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA