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TMO'NUN ŞEHİRLEŞMEYE ETKİSİ ARAŞTIRILACAK

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TMO'NUN ŞEHİRLEŞMEYE ETKİSİ ARAŞTIRILACAK

TMO'NUN ŞEHİRLEŞMEYE ETKİSİ ARAŞTIRILACAKToprak Mahsulleri Ofisinin şehirleşmeye etkisi, alanında uzman iki akademisyen tarafından araştırma konusu yapıldı.

TMO'NUN ŞEHİRLEŞMEYE ETKİSİ ARAŞTIRILACAK

Toprak Mahsulleri Ofisinin şehirleşmeye etkisi, alanında uzman iki akademisyen tarafından araştırma konusu yapıldı. Kurumumuzun da desteklediği projenin bir yılda bitirilmesi hedefleniyor.

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Seda Çalışır HOVARDAOĞLU ve Doç. Dr. Ozan HOVARDAOĞLU "Toprak Mahsulleri Ofisi Yapı ve Alanlarının Demiryolu Güzergahındaki Kırsal Yerleşmelerin Merkezileşmesi Üzerindeki Etkileri ve Mekansal Gelişime Katkısı 1938-2020" konulu proje ile TMO'nun ülkemiz şehirleşmesindeki rolünü akademik bir çalışmayla ortaya koymayı amaçlıyor.

TMO ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında Kurumumuz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde bir de çalışma grubu oluşturuldu. İlk toplantısını 21 Eylül 2021'de ikinci toplantısını ise 22 Eylül 2021'de yapan Çalışma Grubunda TMO Tarih Kitabı yazarı Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM'da yer alıyor.

Toplantılar sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL'ı makamında ziyaret eden Doç. Dr. Seda HOVARDAOĞLU ve Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM, çalışmalar konusundaki düşüncelerini Genel Müdürümüzle paylaştılar.

Projenin önemine dikkat çeken Genel Müdürümüz GÜLDAL, "Hayırlı olmasını diliyorum. Biz Kurum olarak gerekli desteği vereceğiz. Bu alanda bir akademik çalışma boşluğu olduğunu gördük. Bu projenin var olan boşluğu dolduracak bir çalışma olacağına inancım tam. Hem üniversite öğrencilerimize hem bu alanda çalışan bilim insanları başta olmak üzere ülkemize ve Kurumumuza önemli ve olumlu katılar sağlayacaktır. Sayın hocam Doç. Dr Seda HOVARDAOĞLU'na şimdiden başarılar diliyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

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