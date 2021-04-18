Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü TMO, Manisa'da 160 ton patates alımı yaptı Patates üreticisi Ahmet Ayaz: "Alınan karar bizi çok mutlu etti" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates, soğanın alınarak Ramazan ayında ihtiyaç...

TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

TMO, Manisa'da 160 ton patates alımı yaptı

Patates üreticisi Ahmet Ayaz:

"Alınan karar bizi çok mutlu etti"

MANİSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates, soğanın alınarak Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Manisa'nın Salihli ilçesinde 160 ton patates alımı gerçekleştirdi. TMO'nun çiftçinin elinde kalan patatesleri 85 kuruşa alması Manisa'daki patates üreticisinin yüzünü güldürdü.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesi'nde üreticilerin elinde kalan 160 ton patatesi aldı. Üreticinin elinde kalan patateslerin değerlendirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili bir talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticimizin elinde bulunan patatesleri almaya başladı. İnşallah evlerde, depolarda patates kalmayacak. Bugün Kapancı Mahallemizde yaklaşık 160 ton patatesin alımı gerçekleştiriliyor. Bu patatesler TMO aracılığı ile alındıktan sonra Salihli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilecek. Vakfımızda ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Patateslerin üreticilerden alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması sürecinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlığımız ve yetkililere teşekkür ederiz" dedi.

"Alınan karar bizi çok mutlu etti"

Salihli'nin Kapancı Mahallesi Muhtarı Ali Ortayol ise, "Cumhurbaşkanlığımızın talimatı kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi mahallemizde patates alımına başlamış bulunuyor. Mahallemiz, patates üretiminde önemli bir konuma sahip. Alınan bu kararla çiftçilerimizin mağduriyetleri tatmin edici bir rakamla giderilmiş oldu. Mahallemdeki tüm patates üreticileri adına devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kapancı Mahallesi'nde patates üreticiliği yapan Ahmet Ayaz, "Alınan bu karar bizleri çok mutlu etti. Bu bölgede yetişen patatesler çok kaliteli ve lezzetli. Halkımız da gönül rahatlığı ile tüketebilirler" dedi.

Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Mario Draghi Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: TMO'nun patates alımı Manisalı çiftçilerin yüzünü güldürdü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:19:59. #1.16#

title