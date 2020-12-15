TMO'nun kayısı alımı 1 milyon yeni kayısı fidanını toprakla buluşturdu

Malatya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı fidan dikimini arttırdı.

Nur Fidancılık İl Koordinatörü Mehmet Dağdeviren, yaptığı açıklamada, TMO'nun kayısı alımı sonrası oluşan taban fiyatın üretimin artmasını sağladığını söyledi.

Kayısının değer kazanmasıyla birlikte kayısı üreticilerinin yeni bahçe kurma ve üretimi artırma çabasına girdiğini ifade eden Dağdeviren, "Kent genelinde 100 binin üzerinde fidan yetiştiren 6 büyük kayısı fidanı üretim tesisi var. Sonbahar döneminde ilk defa ilimiz genelinde üreticiler olarak 1 milyonu aşarak Malatya'ya tarihinde rekor bir fidan satışı gerçekleştirdik. Bunun en büyük sebebi de TMO'nun kayısı almasıyla birlikte taban fiyatın belirlenmesi oldu. Üretici artık yetiştirdiği ürünün değerini biliyor." dedi.

Bu yıl ilk defa 300 bin dönümü aşkın yeni kayısı bahçesi kurulduğunu belirten Dağdeviren, kayısı üretiminde son yıllarda profesyonel tarıma geçildiğine işaret ederek, "Şuan yüksek kesimler için beyaz kabaaşı fidanı rağbet görüyor. Sulu ve ova olan yerlerde Hacıhaliloğlu fidanı, zirai dona maruz kalan yerlerde ise Çataloğlu kayısı fidanı tercih ediliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen