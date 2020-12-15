TMO'nun kayısı alımı 1 milyon yeni kayısı fidanını toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TMO'nun kayısı alımı 1 milyon yeni kayısı fidanını toprakla buluşturdu

15.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:19
TMO'nun kayısı alımı 1 milyon yeni kayısı fidanını toprakla buluşturdu

Malatya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı fidan dikimini arttırdı.

Malatya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kayısı alımı fidan dikimini arttırdı.

Nur Fidancılık İl Koordinatörü Mehmet Dağdeviren, yaptığı açıklamada, TMO'nun kayısı alımı sonrası oluşan taban fiyatın üretimin artmasını sağladığını söyledi.

Kayısının değer kazanmasıyla birlikte kayısı üreticilerinin yeni bahçe kurma ve üretimi artırma çabasına girdiğini ifade eden Dağdeviren, "Kent genelinde 100 binin üzerinde fidan yetiştiren 6 büyük kayısı fidanı üretim tesisi var. Sonbahar döneminde ilk defa ilimiz genelinde üreticiler olarak 1 milyonu aşarak Malatya'ya tarihinde rekor bir fidan satışı gerçekleştirdik. Bunun en büyük sebebi de TMO'nun kayısı almasıyla birlikte taban fiyatın belirlenmesi oldu. Üretici artık yetiştirdiği ürünün değerini biliyor." dedi.

Bu yıl ilk defa 300 bin dönümü aşkın yeni kayısı bahçesi kurulduğunu belirten Dağdeviren, kayısı üretiminde son yıllarda profesyonel tarıma geçildiğine işaret ederek, "Şuan yüksek kesimler için beyaz kabaaşı fidanı rağbet görüyor. Sulu ve ova olan yerlerde Hacıhaliloğlu fidanı, zirai dona maruz kalan yerlerde ise Çataloğlu kayısı fidanı tercih ediliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

İlgili Haberler

Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat
Coğrafi işaretli Malatya kayısı çekirdeğinden 9 milyon dolarlık ihracat
Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi
Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi
Kayısı diyarında sokaklar boş kaldı
Kayısı diyarında sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TMO'nun kayısı alımı 1 milyon yeni kayısı fidanını toprakla buluşturdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:21:02. #1.15#
title