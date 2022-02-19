TMO'nun indirimli ürünlerine büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi ülke genelindeki tüm satış noktalarında indirime gitti. Aksaray'da vatandaşlar adeta iş yerlerine akın etti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu..