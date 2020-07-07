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TMO'nun fındık taban fiyatını hasat öncesi açıklaması isteği

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni hasat öncesi fındık üreticisini memnun eden taban fiyatı açıklaması beklediklerini bildirdi.

TMO'nun fındık taban fiyatını hasat öncesi açıklaması isteği
07.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:05

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni hasat öncesi fındık üreticisini memnun eden taban fiyatı açıklaması beklediklerini bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı fındık hasadına sayılı günler kala gözlerin TMO'nun açıklayacağı fındık fiyatı ve alım kriterlerine çevrildiğini belirtti.

Fındık üreticisini memnun eden taban fiyatı açıklamasını beklediklerini vurgulayan Karan, yine alım kriterlerinin de üretim miktarına göre tespit edilmesini istediklerini aktardı.

Bölgesel bazda dekar başına üretim miktarlarının değişkenlik gösterdiğine vurgu yapan Karan, şunları kaydetti:

"TMO dekar başına fındık alım kotasını belirlerken sahil, orta kol ve yüksek koldaki üretim miktarına göre belirlemelidir. Geçtiğimiz yıl ki gibi ilçe rekoltesine göre belirlenecek olan bir alım kotası yine bir mağduriyete neden olacaktır. Üretim miktarı yüksek olan üretici kota nedeniyle ürününün tamamını TMO'ya veremeyecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile TMO yetkililerin bu uyarımızı dikkatte almalarını talep ediyor ve bekliyoruz."

Karan, alım sürecinde TMO, FİSKOBİRLİK ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi işbirliğinin sağlanması önerisinde bulunarak, "Güçlü bir alım politikası oluşturularak alım kampanyası gerçekleştirilmelidir. Her ne kadar TMO da artık fındıkta önemli bir kurum haline gelse de FİSKOBİRLİK ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tecrübesinden faydalanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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