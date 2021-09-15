TMO'nun fındık alımları üreticinin yüzünü güldürdü - Haberler
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TMO'nun fındık alımları üreticinin yüzünü güldürdü

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
TMO'nun fındık alımları üreticinin yüzünü güldürdü

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alım fiyatları, üreticiyi memnun etti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alım fiyatları, üreticiyi memnun etti.

Fındığını hasat edip kurutma işlemlerini tamamlayan üreticiler, randevularını alarak TMO'nun alım noktalarında ürünlerini teslim ediyor. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de üreticiler, TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Giresun kalite fındığın kilogramı 27, levant kalite 26,5, sivri kalite de 25,5 liradan alınıyor.

Üreticilerden Kerami Yeni, AA muhabirine, ofise 1322 kilogram fındık verdiğini belirterek, "TMO'nun verdiği fiyatlar tüccara göre çok iyi. Daha avantajlı. Randımanı da iyi geldi elhamdülillah. Çok memnunum." dedi.

Üretici Fikret Arslan Türk de yaklaşık bir ton ürünü bulunduğunu dile getirerek, "Allah hükümetten razı olsun. Hükümet fındığı belli bir fiyata getirmesiydi, esnafta fındığımız 15 lira etmezdi. Esnaf, devlet ürünümüzü almazsa çitçiyi ezer. Devlet arkamızda duruyor ki şu anda biz fındığımızı verebiliyoruz." diye konuştu.

Üreticinin ofise ürününü verebilmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu, kendisinin de sabah saatlerinden bu yana beklediğini anlatan Türk, "Verilen fiyattan memnunuz. 27 liradan aşağı fındığını veren yok. Memnunuz, Allah razı olsun devletimizden. Tüccarda dün 23 liraydı, bugün 24 lira." ifadelerini kullandı.

Fındık üreticilerinden Celal Çelen ise 2 ton fındık getirdiğini kaydederek, "TMO fiyatlarından piyasaya göre memnunuz. İnceleme işi biraz fazla sürüyor. Sıra çok fazla, kesintiler de fazla. Ton başına 80 kuruş kesinti oluyor ama fiyattan memnunuz. Tüccarlar alsaydı fındığı 20 liradan yukarı almazdı. O bakımdan iyi." diye konuştu.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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Haber: TMO'nun fındık alımları üreticinin yüzünü güldürdü - Haberler
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