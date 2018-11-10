TMO'nun Fındık Alımı Üreticiyi Ümitlendirdi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Levent Şahin Başaran, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) fındık alımı yapmasının üreticilere büyük ümit verdiğini söyledi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Kasım'dan itibaren TMO'ya üreticilerin rağbet gösterdiğini belirtti.

Kararın ardından üreticinin yüzünün güldüğünü dile getiren Başaran, "Bu bizler açısından da üreticiler açısından da memnuniyetle karşılanmıştır. Kararın açıklanması ve alımlara başlanması üreticilere büyük ümit verdi. Bu açıklamadan sonra serbest piyasada fındık fiyatları da hissedilir manada yükselmeye başladı. Dolayısıyla TMO'nun devreye girme amacı bir anlamda da gerçekleşmiş oldu." dedi.

"Yaşanan olumsuzluklar üreticiyi üzdü"

Başaran, üreticinin TMO'ya ilk günlerde gösterdiği rağbetin azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buradan takip ettiğimiz kadarıyla ilk günlerde alınan sıranın on günlük dönemde dolu olması ve 11. günlere randevu veriyor olması TMO'ya gösterilen ilginin ne kadar yoğun olduğunu da gösteren bir kriter. Fakat ilk iki gün üreticilerimiz fındıklarını TMO'ya getirdikleri zaman orada çok farklı kriterlerle karşılaştı. Burada yaşanan olumsuzluklar üreticiyi üzdü."