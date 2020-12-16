TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması

16.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:03
TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatmasının, fiyatların aşağı düşmesini engelleyeceğini belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatmasının, fiyatların aşağı düşmesini engelleyeceğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihinin, 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına yönelik kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını bildirdi.

Fındık üreticilerinin her daim yanında olduklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"TMO'nun fındık alım süresinin uzatılması, fiyatların aşağı düşmesini engelleyecektir. Fındık üreticisine her zaman destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu kararın alınmasında verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Toprak Mahsulleri Ofisi ekibine teşekkür ediyorum. Üreticilerimize ve bölge insanımıza hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

İlgili Haberler

Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı
Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme
Deri sektörünün 2021 hedefi ihracatta yüzde 30 büyüme
OKA'nın 21 milyon TL bütçeli destek programına başvuru süresi uzatıldı
OKA'nın 21 milyon TL bütçeli destek programına başvuru süresi uzatıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Defne Samyeli Haluk Bilginer Mustafa Sandal Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e uzatması | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:06:48. #1.14#
title