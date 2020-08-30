HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TMO'nun fındık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatından memnun.

TMO'nun fındık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor
30.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:46

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Batı Karadeniz'de üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatından memnun.

Bölgede rekoltenin geçen yıla oranla düşük olmasına rağmen sezon başlamadan önce TMO tarafından 22,5 liradan alım yapılacağının duyurulması üzerine üretici, bahçesine yüzü gülerek girdi.

Bölgede fındık hasadı yarı yarıya tamamlanırken, üreticiler, ürünlerini pazara indirmeye başladı.

Fiyat ve kaliteden memnun olan üretici, sadece ilkbahar aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarından kaynaklı mahsülün geçen yıla oranla az olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

"Fiyatlar olumlu"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine, üreticinin fiyat anlamında yüzünün güldüğünü söyledi.

TMO'nun iki yıldır uyguladığı politikanın üreticiyi memnun ettiğini belirten Başaran, "Üreticimizin fiyat anlamında yüzü gülüyor. Mahsulü toplamadan TMO'nun fiyatları açıklaması, üreticilerimizi memnun etti. Şöyle bir gerçek de var ki fiyatlar her ne kadar üreticimizi memnun etmiş olsa da mahsulün arazide az olması biraz üzdü." diye konuştu.

Başaran, mahsulün azlığına rağmen fiyat politikası sayesinde ürünün gerçek değerinden piyasaya girmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, "Belli alanlarda, özellikle yüksek kesimlerde fındığın hiç olmaması üreticilerimiz adına olumsuz bir tabloyu ortaya koymakta. Dolayısıyla mevcut ürünün iyi değerlendirilmesi için üreticilerimize de bazı sorumluluklar düşüyor. Genel manada devletimizin açıklamış olduğu fiyatlar olumlu. Üreticinin bu yıl tek mağduriyeti fındığın az olması. Fakat verimin azalması fındıkta kalitenin iyi olması anlamına da geliyor. Birbirlerini telafi eden durumlar oluşuyor. Üreticilerimiz de kaliteye dikkat ediyor. Kaliteyle ilgili endişemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi Ekonomi
Motor hacmi büyük olan araçlarda ÖTV'ye zam geldi
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı Yaşam
Marmaris'te bir mahalle sakini evinin yakınındaki go kart işletmesinin kapatılması için açlık grevine başladı
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım Güncel
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti sonrası Doğu Akdeniz mesajı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap Magazin
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Çıplak köyü sakinleri, köylerinde çıplaklar kampı var diye yapılan paylaşımlara kızgın
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı
Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Hakan Balta, Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı
İstanbul'dan sonra İzmir'de de görüldüler! Bayılma numarası yapan simitçi kılığındaki dolandırıcılara vatandaştan tepki yağdı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Korona geçirmiş annelerin sütü bebeklerini koruyor
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
76 yaşındaki kadının cüzdanını çalan hırsızın bahanesi çok ilginç: Hapse geri dönmek için suç işlemiş
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ferhan Şensoy Rasim Öztekin Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ankara İtfaiye Yunanistan
Şu an buradasınız: TMO'nun fındık alım fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 12:46:07. #1.14#
title