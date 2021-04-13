TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

TMO tarafından ilk etapta kentte gönderilen 572 ton 440 kilogram patatesin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenen 23 bin haneye ulaştırılmasına başlandı.

Ekipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından çiftçiden alınan patatesleri belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven