TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı: Rabbime hamdolsun
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı: Rabbime hamdolsun
Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yeni tedbirleri açıklayacak
Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yeni tedbirleri açıklayacak

Adana'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

TMO tarafından ilk etapta kentte gönderilen 572 ton 440 kilogram patatesin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenen 23 bin haneye ulaştırılmasına başlandı.

Ekipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından çiftçiden alınan patatesleri belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediyor.

TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı
TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı
TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı
TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Hande Erçel Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TMO'nun çiftçiden aldığı patateslerin Adana'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:16:21. #1.15#
title