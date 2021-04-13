TMO'nun çiftçiden aldığı patates ve soğanlar Ankara'da 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye dağıtılmaya başlandı
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TMO'nun çiftçiden aldığı patates ve soğanlar Ankara'da 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye dağıtılmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
TMO'nun çiftçiden aldığı patates ve soğanlar Ankara'da 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye dağıtılmaya başlandı

Başkentte depoda kalan patates ve soğanlar, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) tarafından alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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Başkentte depoda kalan patates ve soğanlar, Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) tarafından alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TMO tarafından çiftçiden alınan patates ve soğanların, kentte belirlenen 89 bin 404 ihtiyaç sahibi haneye sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca dağıtılmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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