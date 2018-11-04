TMO'nun Çeltikte Alıcı Olarak Piyasaya Girmesi Lazım"

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, çeltik fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, Toprak Mahsulleri Ofisi ve yerine göre tarım kredi kooperatiflerinin alıcı olarak piyasaya müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Havza ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Usta, çeltik fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Usta, Samsun'un önemli tarım ürünlerinden birinin çeltik olduğunu belirtti.

Çeltikte fiyat bakımında önemli sıkıntı yaşandığını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi ve tarım kredi kooperatifleri alıcı olarak piyasaya girmediği için 3,50 liradan başlayan çeltiğin alım fiyatları 2,20 liraya kadar düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi ve yerine göre tarım kredi kooperatiflerinin alıcı olarak piyasaya girmesi lazım. Çeltik fiyatı bu kadar düşmüşken markete gidiyorsunuz pirinç fiyatlarında çok büyük bir fiyat artışı olduğunu görüyorsunuz. Çiftçinin mağduriyetinin önlenmesi açısından buradan hükümete bir çağrıda bulunmak istiyorum."

Usta, benzer sıkıntının daha önce fındıkta yaşandığını ve mecliste verdikleri önergeyle kamuoyunun dikkatini bu konuya çektiklerini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Gecikmeli de olsa geçen yıla göre iki ay gecikmeli de olsa en azından TMO'nun piyasaya gireceği söylendi ve fiyat çok tatminkar olmasa da 14 lira fiyat verilerek kısmen mağduriyetin önüne geçilmiş oldu. Şimdi benzer bir şeyi hemen burada da bekliyoruz. Çeltik üreticisi zor durumda, sıkıntılı durumda. Bu büyük ihtimal, Samsun'a has değil. Samsun dışındaki üreticilerin de benzer durumda olduğunu düşünüyorum. Bakanlığın bir an evvel devreye girerek üreticinin bu mağduriyetini gidermesini Milliyetçi Hareket Partisi olarak bekliyoruz."