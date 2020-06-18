TMO'nun buğday müdahale alım fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun ekmeklik buğdayın tonu bin 650, makarnalık buğdayın ton başı fiyatını da bin 800 lira olarak açıklaması çiftçilerin yüksek rekolteyle birlikte yüzlerini güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun ekmeklik buğdayın tonu bin 650, makarnalık buğdayın ton başı fiyatını da bin 800 lira olarak açıklaması çiftçilerin yüksek rekolteyle birlikte yüzlerini güldürdü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday üreticileri, TMO'nun taban fiyatının yükselmesini takdirle karşıladı. Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, buğday fiyatının beklentinin üstünde olduğunu söyledi. Çiftçinin emeğinin karşılığını almasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade eden Dinler, "2020 yıllı hububat fiyatları hem bizi hem çiftçilerimizi memnun etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekmeklik buğday ton başına bin 650 Lira olan fiyatı bizi sevindirdi. İlçemizde 2019-2020 yılı üretim sezonunda buğdayda rekolte çok iyi. Ortalama dekara 700 kilo buğday verim aldık. Piyasa satış fiyatı bu sene çiftçimizi sevindirmiştir. Piyasadaki fiyatlar, TMO alım fiyatının üstüne çıktı. Çiftçilerimize tavsiyemiz, bilinen güvenilir firmalarla çalışmalarıdır. Bir yıllık emeklerini heba etmemeleridir. Piyasada fiyatlar düşüşe geçtiği zaman, çiftçilerimiz ürünlerini öncelikli lisanslı depolara ve TMO iş yerlerine vermelerini öneriyoruz. Bu yılki hububat müdahale alım fiyatlarının, ülkemizde hububat üretimine olumlu bir ivme kazandıracak" dedi.

Sanayici ve çiftçi Faysal Sun da taban baş fiyatının hasat sezonu öncesinde açıklanmasının çiftçiyi sevindirdiği kadar, sanayiciyi de sevindirdiğini vurguladı. Sun, "Hasat sezonundan önce TMO'nun alım fiyatlarını açıklaması, hem çiftçiler arasında hem sanayiciler olarak bizler sevinçle karşıladık ve memnun olduk" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA